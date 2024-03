Traffico Roma del 17-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondiin aumento sulla principale rete viaria in direzione della capitale su via Pontina code a tratti tra Pomezia e Castelno e su via Aurelia Malagrotta il raccordo anulare stessa situazione sulla Cassia bis Veientana tra Castel de’ ceveri raccordo anulare su via Flaminia dal raccordo anulare a via di Tor di Quinto e su via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale code a tratti anche sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpicodovuto anche per gli spostamenti in direzione dello stadio dove alle 18 è in programma l’incontromeno Sassuolo consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte ...