Traffico Roma del 17-03-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 17 marzo 2024) Luceverdeper ritrovare in studio Tiziana remondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema su via Pontina dove per un incidente Ci sono code all’altezza di in direzione divia alle 18 all’Olimpicomeno Sassuolo previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di bus da diverse zone della città mentre questa sera alle 21 Renato Zero al palazzo dello sport possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante per i dettagli di di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...