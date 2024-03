Traffico Roma del 17-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla-fiumicino file a tratti per un incidente tra il raccordo è la 12Civitavecchia verso fuorisul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna tra la diramazionesud e la via Appia altre cose tra laFiumicino e la via del Mare file sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Cristoforo Colombo Le Porte disi sta in coda tra linea e malafede verso Ostia dalle 13 alle 18 manifestazione con possibili disagi e modifiche alin piazza dei Santi Apostoli prosegue la 29esima edizione della maratona diche diretta via dei Fori Imperiali Seguirà il percorso sulle vie del centro tra San Paolo piramide Lungotevere ...