Traffico Roma del 17-03-2024 ore 12 | 30

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazionein aumento nell’hinterland capitolino Cassia in coda tra all’Olgiata la Giustiniana ha risolto in incidenti sul Raccordo Anulare Tuttavia perAbbiamo coda in carreggiata esterna tra le uscite Cassia bis via Trionfale in interno a Fili a tratti tra Casilina e Pontina in direzione di Fiumicino coda in uscita dallaFiumicino fino al bivio per via Portuense Anche a causa di un incidente la polizia locale Ci Segnala la temporanea chiusura di via Alberto Pollio e di via Morozzo della Rocca per accertamenti tecnici poi incidente su via Mario Soldati con rallentamenti nei pressi di via Carmelo Bene dalle ore 13 alle ore 18 per una manifestazione possibili disagi e modifiche aladiacente Piazza dei Santi Apostoli prosegue la ...