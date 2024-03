Traffico Roma del 17-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto massima attenzione in un raccordo anulare e segnalati i due incidenti Uno in carreggiata interna con code tra le uscite Tuscolana Ardeatina e ripercussioni per curiosi anche in carreggiata esterna tra Ardeatine Appia incidente incolonnamenti anche in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Boccea la polizia locale Ci Segnala la temporanea chiusura di via dei Castani tra via dei Glicini e via degli Aceri a causa di un incidente avvenuto questa mattina prudenza anche su via Ardeatina con rallentamenti nei pressi di via strini analoga situazione su via di due ponti e rallentamenti per incidente all’altezza di via del Casale della crescenza prosegue intanto la ventinovesima edizione della maratona dia chi diretta a via dei Fori Imperiali seguirà un percorso per le strade oltre che del centro storico anche San ...