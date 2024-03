Traffico Roma del 17-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto resta nella norma ilnell’hinterland della capitale e seppur in aumento gli spostamenti prevista fino alle ore 13 circa di oggi per la chiusura sulla diramazione dinord dello svincolo di Settebagni in entrata verso il gratta polizia locale Ci segnala incidente su via Nomentana con rallentamenti in prossimità di Viale Kant incidente rallentamenti al su via dei Castani in prossimità di via dei Glicini si celebra oggi la giornata dell’Unità nazionale e il Presidente della Repubblica si recherà all’altare della Patria per l’occasione transennata tutta l’area circostante Piazza Venezia fino a termine della cerimonia si corre oggi la 29esima edizione della maratona dicon oltre 19 mila Runner iscritti la gara includerà anche la staffetta e la stracittadina partenza e ...