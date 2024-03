Traffico Roma del 17-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto per lo più scorrevole Al momento ilsulle strade della capitale per lavori chiuso sulla diramazione dinord lo svincolo di Settebagni in te verso il oggi domenica 17 marzo si celebra la giornata dell’Unità Nazionale il Presidente della Repubblica si recherà all’altare della Patria dalle ore 7:30 tutta l’area circostante Piazza sarà transennata sino al termine dell’evento si corre oggi la ventinovesima edizione della maratona dicon oltre 19 mila Runner iscritti la gara includerà anche la staffetta e lastra città partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che oltre al centro storico Si snoderà tra San Paolo piramide in Lungotevere Prati è San Pietro il Foro Italico il Flaminio Villaggio Olimpico già chiuse via dei Fori ...