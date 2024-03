Torino | tragedia ai Murazzi | cade nel Po per scattarsi una foto e non sa nuotare | muore davanti alla moglie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) È scivolato lungo l’argine e non è più riemerso. Sabato sera, 16 marzo, un uomo di 53 anni era con laaidi, all’altezza di piazza Vittorio, e si stava scattando il classico selfie di coppia lungo fiume quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nel Po. Luca Aghemo, originario di Rivoli e in procinto di compiere gli anni il prossimo mercoledì, ha provato a rimanere a gnell’acqua gelida del fiume mentre la donna gridava aiuto. Le urla sono state sentite dai passanti, che hanno formato un capannello intorno al luogo dell’incidente. Il trambusto ha allertato Rasel Miya Md, 23enne originario del Bangladesh, che appena ha capito la situazione non ha esitato a buttarsi in acqua tentando di salvare l’uomo, che non sapeva. Ma il freddo e il buio hanno reso praticamente ...