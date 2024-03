Torino | scivola e muore nel Po mentre cerca di fare una foto | la tragedia ai Murazzi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 17 marzo 2024) Il corpo senza vita di un uomo di 53 anni, di Rivalta, è stato recuperato nel fiume Po dai vigili del fuoco di. La vittima, ieri sera poco prima delle 20, nel tentativo di scattare delleha perso l'equilibrio ed èto in acqua all'altezza dei. Nel tentativo di salvarlo un 24enne di origine straniera si è gettato in acqua, senza riuscire ad afferrarlo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso il giovane. La moglie della vittima, che ha tentato anche lei di salvare il marito, è stata affidata in stato di shock alle cure dei medici.