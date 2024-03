Torino | Milinkovic-Savic come Abbiati | Sirigu e Marchegiani nel mirino | per la storia

(Di domenica 17 marzo 2024) Vanjavuole entrare nelladel. Il portiere serbo, dopo la vittoria di ieri per 0-2 contro l’Udinese, ha...

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Torino: Kvaratskhelia sblocca, Sanabria pareggia. Due rigori nega ti ad Osimhen da Orsato . CALCIO NAPOLI – Il Napoli spreca l’ennesima chance di rilanciarsi in ... (napolipiu)

Milinkovic-Savic: è caccia al record di clean sheet con il Toro - Lo scorso anno il Torino chiuse la stagione con undici partite senza subire reti, quest'anno la situazione è ulteriormente migliorata e con ancora dieci partite da giocare, la truppa di Ivan Juric, ...torinogranata

VIDEO Udinese-Torino 0-2. L’ex Zapata e Vlasic rendono concreto il dominio dei granata sui friulani. I gol e gli highlights - Il Torino aveva bisogno di vincere per restare in corsa per l’Europa e così è stato con l’Udinese. Al palo colpito da Vlasic dopo 8 minuti ha fatto seguito il gol di ...torinogranata

Juventus, scelto il dopo Pogba: conosce benissimo la Serie A - Oggi è giorno di partita per la Juventus ma lo sguardo del club non è rivolto solo al presente, specie in chiave calciomercato.juvelive