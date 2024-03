Tommaso Zorzi | chi è il nuovo fidanzato Andrea Incontri | “Ha 52 anni ed è il direttore artistico di Benetton”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024)è stato paparazzato con il suo, qualche mese fa. Notevole la differenza d’età tra i due, considerando come il primo abbia appena 28e il secondo ben 52, ma l’amore non ha età, si dice. Accantonata la storia conStanzani, ecco il celebre volto, ex GF VIP, tra le altre cose, beccato dai fotografi in Puglia. Il settimanale Chi li ha seguiti fino al ritorno a Milano, testimoniando il profondo sentimento. I due sono stati paparazzati da Chi all’aeroporto di Linate, di ritorno da una vacanza in Puglia, quest’estate. Appena rientrati a Milano hanno lasciato le valigie a casa e sono stati fotografati nuovamente a Casa Cipriani, uno dei locali più esclusivi di Milano. Prima ...