Tiziano Ferro | il divorzio da Victor Allen è ufficiale | “Non è un fallimento”

(Di domenica 17 marzo 2024)hanno divorziato. Era stato lo stesso cantante sei mesi fa ad annunciare la separazione con il marito a settembre 2023, ora diventata. L’interprete di Sere Nere non aveva nascosto quanto questo periodo fosse per lui davvero difficile, soprattutto perché non aveva la possibilità di tornare in Italia con i suoi bambini Margherita e Andres, per questo era arrivato a rinunciare alla presentazione del suo romanzo La felicità al principio, sensazione che lui non aveva nascosto di non riuscire a provare. L’artista, da sempre trasparente con tutti i suoi fan, ha scelto di rivelare quello che è accaduto ai suoi follower tramite un post pubblicato sui suoi profili Instagram e X da cui traspare l’amarezza che sta provando, ma allo stesso tempo ora lui desidera farsi forte e ...