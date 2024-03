Tiziano Ferro | divorzio ufficiale | “Non è un fallimento | ma un lutto”

(Di domenica 17 marzo 2024) La separazione trae Victor Allen è avvenuta ormai qualche mese fa, nel settembre del 2023. Ma soltanto oggi il popolare cantautore decide di ufficializzare ilda quello che è stato il suo compagno a partire dal 25 giugno del 2019. Lo fa pubblicando un lungo e toccante post sul suo profilo X, scritto in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo.Leggi anche:interrompe la collaborazione con il manager storico: “È finita un’epoca”, poi le parole preoccupanti Il post di“È andata così. – rivelasu X ai suoi fan – E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ...

