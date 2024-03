Tim | il nuovo percorso avrà grandi prospettive Le parole di Labriola

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 17 marzo 2024) “Io guardo avanti”, dice Pietro, amministratore delegato di Tim, in un’intervista al Corriere della Sera, al termine di una settimana difficile per il titolo a valle della presentazione del piano “Free to run”, che delinea il futuro della società nel prossimo triennio senza la rete. “Con il piano 2024-2026 Tim torna a generare cassa, a livello di gruppo e in Italia, abbiamo davanti quasi 3 miliardi di potenziali earn-out, stiamo negoziando la cessione di Sparkle, elementi che contribuiranno senza dubbio ad accelerare le nostre riflessioni in materia di remunerazione agli azionisti”, spiega ancora il manager. “Il nostro obiettivo”, dice, “è una storia industriale solida e non uno e spezzatino. Siamo concentrati sul raggiungimento degli obiettivi del piano e sulla crescita del business domestico”. Parlando del piano, ribadisce che “la ...