Thuram | «Inter | Adriano il mio idolo Ho una data che ricorderò a vita»

(Di domenica 17 marzo 2024) Marcusè il protagonista del Matchday Programme di-Napoli. L’attaccante francese ha raccontato la sua giovinezza calcistica, citando poi anche uno dei suoi idoli principali all’. CRESCITA – Marcusracconta così i suoi primi passi nel mondo del pallone: «Tutti i momenti vissuti con il pallone tra i piedi fanno parte della mia storia. Ricordo ancora la mia prima gara da professionista, al Sochaux, nel 2015. Ricordo che sono entrato più o meno all’80’ e l’adrenalina era tanta. Al Borussia Monchengladbach sono cresciuto come uomo e giocatore, li mi sono affacciato alle competizioni europee, ho giocato grandi partite e ho debuttato in Nazionale maggiore». IDOLI –, poi, parla dei suoi idoli all’: «Ronaldo era uno dei miei giocatori preferiti, i miei ...

TS - Immobile-Lazio sarà addio e Ciro fa breccia nel cuore di Inzaghi: occasione che l'Inter non scarta - capire se l’Inter possa essere Interessata, sapendo di avere una possibile sponda in Inzaghi". Il piacentino infatti non ha dubbi e porterebbe Ciro subito a Milano, mosso dalla convinzione "che da ...fcinternews

TWEET SSCN - Serie A, Inter-Napoli, match day, ecco l'attaccante azzurro Victor Osimhen - "Match day. Inter-Napoli. Stadio Giuseppe Meazza. Serie A. 20:45 CET", scrive la SSC Napoli introducendo al match contro l'Inter di Simone Inzaghi pubblicando su Twitter una locandina che ritrae ...napolimagazine

Inter-Napoli: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - Il tecnico pensa a Sanchez in attacco con Lautaro e a Frattesi in mediana con Barella e Calhanoglu, scivolerebbero nel caso in panchina Thuram e Mkhitaryan. Fasce presidiate da Dimarco e Dumfries, ...fantacalcio