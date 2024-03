Thuram | «Idolo? Ronaldo il Fenomeno Su Adriano…»

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole dell’attaccante francese dell’Inter, considerando la sfida che si giocherà contro il Napoli a San Siro Marcusè il protagonista del Matchday Programme dell’Inter nel giorno della sfida di San Siro contro il Napoli. PRIMA DI ARRIVARE ALL’INTER – «Tutti i momenti che ho vissuto con un pallone tra i piedi fanno parte della mia storia, da quando da piccolo andavo in campo con mio padre a giocare al termine delle partite, ai tempi del Barcellona, alla mia prima gara da professionista allo Sochaux nel 2015. Ricordo che sono entrato più o meno all’80’, l’adrenalina era tanta ma è stato bello, è un ricordo emozionante. Al Borussia invece sono cresciuto molto come uomo e giocatore perché mi sono affacciato alle competizioni europee, ho giocato grandi partite e ho debuttato nella Nazionale maggiore». MODELLI ...

Thuram: “Ho sempre sognato di essere come Adriano. Ronaldo Da piccolo mi dissero…” - Le parole dell'attaccante nerazzurro ai canali ufficiali del club prima di Inter-Napoli di questa sera Marcus Thuram ...fcinter1908

Inter-Napoli, ulteriore sorpresa in difesa per Inzaghi: la probabile formazione - Inter-Napoli, la probabile formazione nerazzurra. In casa Inter, dopo la cocente eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, è tempo di focalizzarsi nuovamente sul campionato. La squadr ...interdipendenza

Inter, Thuram si confessa: le parole sugli inizi. E sugli idoli calcistici sceglie due fenomeni della storia nerazzurra - Inter, Thuram si confessa. La squadra nerazzurra, oggi, è impegnata della complicatissima partita di campionato contro il Napoli. Una sfida in cui i nerazzurri dovranno rispondere presente con i tre p ...interdipendenza