Thiago vede quota 70 Il Bologna formato export ha un passo da Champions

(Di domenica 17 marzo 2024) Fino a un mese fa aveva solo un piccolo difetto di fabbrica ildelle Meraviglie ‘made in’: la forbice larga tra lo straripante rendimento al Dall’Ara e il fatturato, sensibilmente più modesto, da trasferta. Inanellando tre vittorie esterne di fila con Lazio, Atalanta ed Empoli con un colpo di bacchetta magica Motta ha cancellato anche quel vizio di forma. Riflessione a posteriori: peccato non essere stati corsari anche nel quarto di Coppa Italia con la Fiorentina al Franchi. Questo‘no limits’ che laha smesso di sognarla e oggi la tocca con mano, in quella stregata notte di gennaio avrebbe meritato miglior sorte e in Coppa Italia aveva le carte in regola per arrivare fino in fondo. La forza die dei suoi ragazzi, però, è quella di non voltarsi mai ...