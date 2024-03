TERZA CATEGORIA Il Bagnolo vince lo scontro diretto all’ultimo respiro

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella 22ª giornata diilsi è aggiudicato locon l’Atletic Frampula grazie alla rete nel recupero di Mirko Fiordellisi. Tre punti anche per Union Sammartinese e Panighina nel derby bertinorese. Risultati e marcatori:-Atletic Frampula 3-2 (Manieri, Calmanti, Fiordellisi; Zampighi, Pruni), Union Sammartinese-Piavola 2-0 (Azzi, Ruggeri rig.), Bertinoro-Panighina 1-3 (Fornasari; 2nzi, Dell’Arciprete), AttusiAnna-Vallesavio 2-2 (2 Casadei; Guerrini, Spinelli), Torresavio-Predappio 0-0, Sporting Valbidente-Alfero 0-1 (Rossi), Real Meldola-San Carlo 1-1 (Ronchi; Marini). Classifica:, Alfero 46; Atletic Frampula 43; San Carlo 38; Torresavio 37; Bertinoro 32; Panighina 31; Union Sammartinese 28; ...

