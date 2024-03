Terrificante incidente stradale | morti e feriti “Sembrava un proiettile”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Undi proporzioni drammatiche ha scosso la serata di domenica 17 marzo, intorno alle ore 19, sulla strada statale 291 tra Sassari e Alghero, nei pressi del bivio per Tottubella. Il tragico bilancio parla di tree trein quello che sembra essere stato un concatenarsi di eventi fatali, forse innescati da un sorpasso azzardato. Secondo le prime ricostruzioni, una terza vettura è piombata come unsu due auto che avevano appena avuto un, complicando enormemente la situazione. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, con accertamenti in corso che mirano a fare luce sull’accaduto. Le vittime dell’sono state identificate come due uomini e una donna. Due di loro, un ...