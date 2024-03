Terra amara | clamoroso dietrofront di Mediaset | cambia nuovamente tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024)da parte diper la serie, i fan adesso potranno gioire per la notizia Prosegue con grande successo la messa in onda di. La serie televisiva, record di ascolti, cambierà programmazione ancora una volta. Dopo la cancellazione dell’appuntamento pomeridiano per dare spazio a Endless Love, a breve ci sarà l’ennesimo cambio. Da domenica 17 marzo 2024 la serie tornerà in onda nel pomeriggio festivo. Cambio programmazione per, dietrofont per la soap (credit instagram @maraoff) cityrumors.itL’orario di inizio però cambierà rispetto a quello normale, dato che la la soap opera andrà in trasmissione dalle ore 15:40 subito dopo uno speciale del talent show ...