Ternana | segnava Pereiro Tre punti d’oro al Liberati

(Di domenica 17 marzo 2024)1 COSENZA 0(3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci (43’ st De Boer), Pyyhtia, Carboni,(43’ st Dionisi), Raimondo (17’ st Favilli e 29’ st Distefano). A disp: Franchi, Boloca, Sorensen, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli. All. Breda COSENZA (4-4-2): Micai, Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta (36’ st D’Orazio), Voca (21’ st Calò), Praszelik, Florenzi (21’ st Canotto), Marras (36’ st Crespi), Mazzocchi, Antonucci (12’ st Forte). A disp.: Lai, Marson, Fontanarosa, Meroni, Cimino, Viviani, Novello. All. Viali ARBITRO: Minelli di Varese Marcatore: 24’ stNOTE:con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex allenatore Claudio Tobia. Spettatori 4.376 (107 ospiti). Ammoniti: Venturi, Lucchesi, ...

Il giustiziere della Ternana non segnava da novembre - La Ternana si è ritrovata punita oltre i demeriti a Pisa, con un gol arrivato nel finale. A segnarlo, è stato Stefano Moreo, attaccante nerazzurro che in questa stagione non è proprio in confidenza ...calciofere

Pisa-Ternana, ecco l’arbitro: precedenti tutti negativi con i rossoverdi - Fischietto sardo designato per il match in programma sabato all'Arena Garibaldi-Anconetani: 4 sconfitte su 4 incontri ...calciofere

Tozzi Borsoi e Bagnato ribaltano l'Atletico BMG, il Terni FC risponde alla Fulgens - Al 34' Sciacca completava la tripletta personale, ma due minuti dopo Bagnato segnava il 3-3 e al 43' Tozzi Borsoi trasformava il secondo penalty portando i 3 punti in tasca al Terni FC. Nel prossimo ...sporterni