Tennis | il ranking ATP degli italiani dopo Indian Wells | Sinner manca l’assalto | exploit Nardi | scalata perentoria di Berrettini

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Masters 1000 dirappresenta uno snodo importante all’interno della stagione di. Il primo torneo di categoria disputato in questa annata agonistica si concluderà questa sera con l’attesa finale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Diamo uno sguardo alATPal termine dell’evento sul cemento statunitense. Jannikha perso la semifinale contro Carlos Alcaraz, cedendo al terzo set contro lo spagnolo e interrompendo così la striscia di diciannove vittorie consecutive. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, si è fermato nello spareggio che metteva in palio il numero 2 delATP. Il 22enne resta così al terzo posto nella graduatoria ...

Il transalpino Ugo Humbert ha vinto il torneo ATP 500 di Dubai 2024 di tennis : la scalata del francese nella classifica ATP lo porta a ritoccare il proprio best ranking , dato che al massimo era ... (oasport)

Il serbo comanda su Alcaraz e Sinner, Arnaldi sale in 40esima posizione ROMA - Novak Djokovic resta saldamante al comando della classifica Atp. Il fuoriclasse serbo precede Carlos Alcaraz e ... (ilgiornaleditalia)

Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP a Phoenix E se vince la finale… - Matteo Berrettini a Phoenix è risorto come l'araba fenice. Dopo sette mesi di stop dall'infortunio alla caviglia patito allo US Open dello scorso anno, il Tennista romano è tornato in campo nel Challe ...oasport

Tennis, Berrettini vola in finale a Phoenix - L'azzurro ha battuto anche Vukic, ultimo atto contro Borges: era dallo Us Open del 2022 che Matteo non vinceva quattro partite di fila ...sportmediaset.mediaset

Indian Wells, Sinner cede ad Alcaraz in tre set. Niente sorpasso nel ranking - Fermato sul più bello. Arriva ad Indian Wells la prima sconfitta stagionale di Jannik Sinner. A frenare la corsa dell'azzurro, dopo 19 vittorie ...ecovicentino