Tennis | Berrettini | “Ho lavorato tanto in questi sette mesi | ora voglio divertirmi”

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteosi gode l’accesso alla finale del Challenger 175 di Phoenix. Ilta romano, tornato a gareggiare dopodi stop a causa dell’infortunio alla caviglia accusato allo US Open, ha infatti superato Vukic dopo un doppio tie break.ha mostrato un ottimo livello, vincendo tre partite su quattro in rimonta e togliendosi una bella soddisfazione dopodifficili. “È passatotempo dall’ultimo torneo,in cui non ho potuto competere sono stati lunghi. Ci sono stati molti momenti tristi, ma lì ho trovato le energie pensando agli infortuni – ha spiegato-. Sto cercando die godermi il momento. Sono stanco!”. Il ...

