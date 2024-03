Tennis | Berrettini batte Vukic e vola in finale a Phoenix

(Di domenica 17 marzo 2024) Al rientro dopo uno stop di sette mesi Matteoha conquistato laal torneo Challenger di, in Arizona. In semiha sconfitto 7-6 (2), 7-6 (2) l'australiano Aleksandar. Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges. "E' passato tanto dall'ultimo torneo, sto cercando di divertirmi e di godere di questi momenti sul campo" ha detto ilta romano subito dopo il match.

