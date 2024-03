Tempesta d' amore | trame dal 18 al 22 marzo 2024 | la decisione di Josie

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 17 marzo 2024)Klee dovrà fare una scelta molto difficile nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Stando alledal 18 al 22, infatti, Leon svelerà alla ragazza che Paul non l'ha mai tradita con Tatjana, ma è stato incastrato da una terribile macchinazione di Constanze.sarà molto turbata da quella rivelazione e non saprà se tornare con Paul oppure rimanere con Leon. Alla fine, però, la Klee deciderà di restare insieme al fidanzato. Intanto, Markus comunicherà a Werner di essere disposto ad utilizzare i soldi della vendita dell'ala est del Fürstenhof nel ristorante di Robert. L'albergatore, a quel punto, dovrà scegliere tra l'hotel e la felicità del figlio. Carolin, invece, proverà a mettere da parte quello che prova per ...