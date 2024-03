Teatro Marcialla Ironia e burattini Spazio ai bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) CERTALDO Fine settimana intenso alRegina Margherita di. Dopo l’appuntamento di ieri sera con lo spettacolo “Il Dio della carneficina“, portato in scena dalla compagnia I Gatti bianchi, questo pomeriggio alle 17alper ragazzi, con la compagnia “Ildelle Dodici Lune“, che presenta “Il Buono, lo Gnomo e il Cattivo” di e con Italo Pecoretti (spettacolo adatto perdai 5 anni in poi). Appuntamento con ildei, quindi, per grandi e piccini, per questa ventesima edizione della stagione teatrale di, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte traragazzi, popolare toscano e vernacolo,a km ...