Tau-Figline | una sfida che sa di play-off

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo due sconfitte consecutive e tre ko nelle ultime quattro sfide, il Tau Altopascio vuole ritornare al successo per inseguire ancora la qualificazione ai-off, ancora possibile, visto che gli amaranto restano, comunque, quinti, a 42 punti, anche se a pari merito con Ghiviborgo e Seravezza, con i versiliesi in vantaggio nei confronti diretti. Al "Comunale" di via Rosselli arriva ile il ricordo va immediatamente agli spareggi di Eccellenza del maggio 2022, con quel 5-1 maturato negli ultimi 5’ a favore della squadra lucchese. I fiorentini, noni a quota 37, già salvi, vincendo, potrebbero rientrare anche per il quinto posto. Mancherà, per il, Bruni squalificato che, ironia della sorte, era assente anche nell’1-1 dell’andata. Nel Tau solo Andolfi ai box, ma è quasi pronto al rientro, dopo il grave infortunio prima ...

