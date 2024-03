Taekwondo | gli azzurri del DT Nolano dominano il Belgium Open

(Di domenica 17 marzo 2024) L’Italia delvince ancora. La nazionale azzurra, guidata dal direttore tecnico Claudio, si è messa in mostra a Lommel, sede del2024. Nel torneo di Classe G2, il campione olimpico e mondiale Vito Dell’Aquila (categoria -58 kg), il due volte campione del mondo Simone Alessio, leader incontrastato della categoria -80 kg, e Andrea Conti (categoria -54 kg) hanno raggiunto il gradino più alto del podio. A loro si è aggiunta Elisa Bertagnin, che ha vinto l’oro nella categoria femminile -46 kg. Sono arrivati in semifinale, e hanno conquistato una medaglia di bronzo ciascuno, Angelo Mangione (categoria -74 kg) e Anna Cuorvo (categoria -57 kg). Ad una sola settimana di distanza dalla conquista del pass olimpico da parte di Ilenia Matonti, che si unisce a Dell’Aquila, Alessio e Bossolo nel ...

