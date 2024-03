Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di domenica 17 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito ie gli. Dopo cinque anni Novak Djokovic torna a giocare il torneo californiano e sarà la prima testa di serie, pronto a prendersi la rivincita dopo la delusione degli Australian Open. Secondo favorito del seeding è Carlos Alcaraz, che nel deserto deve difendere quella posizione in classifica dall’assalto di uno Jannik Sinner ancora imbattuto in questo. Il tennista altoatesino guida una pattuglia che comprende numerosi azzurri: Lorenzo Musetti è anche lui esentto dal primo turno, essendo testa di serie. Con loro Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e la wild card Fabio Fognini. PROGRAMMA E ...

A che ora e le indicazioni su come seguire il Sorteggio del torneo di Miami 2024 , secondo Masters 1000 della stagione. sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Pochi giorni dopo la ... (sportface)

A che ora e le indicazioni su come seguire il Sorteggio del torneo di Miami 2024 , secondo Masters 1000 della stagione. sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Pochi giorni dopo la ... (sportface)

Sinner-Alcaraz oggi in tv: orario semifinale Indian Wells, programma, streaming - Si disputeranno nella serata italiana entrambe le semifinali del Tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: oggi, sabato 16 marzo, l'azzurro Jannik Sinner, numero 3, ...oasport

Sinner-Alcaraz oggi semifinale Indian Wells 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv - La grande sfida tra i due giovani campioni del tennis che vale la finale in California e il secondo posto nel ranking Atp ...today

Come vedere in TV e streaming Sinner - Alcaraz, semifinale Masters 1000 Indian Wells - Alle 21:30 Sinner affronta Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Ecco come vedere il match in TV e in streaming gratis.tecnologia.libero