Superman | María Gabriela de Faría è Engineer nelle prime foto dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 17 marzo 2024) Ledal set dici regalano un primo sguardo adenel ruolo di. Mentre continuano le riprese didi James Gunn (originariamente intitolato: Legacy) alle Svalbard, in Norvegia, sono state condivise online ledal set. Sfortunatamente, questi scatti non mostrano ancora David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio, ma ci danno un primo sguardo adecon il costume da. Nei fumetti, Angela Spica, alias, è un membro del supergruppo noto come The Authority. Ha un corpo liquido grazie ai naniti presenti nel suo ...