Superbike | BMW | piano ambizioso per il futuro?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Unche potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni e che vedrebbe implicato, anche, Toprak Razgatlioglu. Facciamo un passo indietro e successivamente caliamoci nella realtà odierna. La passata stagione in, infatti, non è stata per niente positiva per la BMW che si è trovata, suo malgrado, a competere per posizioni poco nobili del Mondiale 2023 della SBK. Un torneo iridato che aveva lasciato con l’amaro in bocca tutto il team che in estate, con senso di rivalsa illuminato dall’orgoglio di chi pensa di saper fare molto meglio di così, si è preso la soddisfazione di mettere sotto contratto il centauro turco ex campione del mondo. Una mossa, unita a uno sviluppo certamente migliore della moto, che sembra aver dato immediatamente i frutti sperati: nella prima tappa del nuovo campionato mondiale, infatti, la squadra ...