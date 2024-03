Stash dei The Kolors | “Ho vissuto un periodo di attacchi di panico quando mi sono trasferito a Milano”

(Di domenica 17 marzo 2024) Ospite di Verissimo, nella puntata del 17 marzo,dei Theha parlato del successo dopo il brano "Un ragazzo, una ragazza", ma anche dei momenti di difficoltà vissuti durante la sua carriera, soprattutto appena arrivato a Milano per inseguire il suo sogno.

La faccia di Stash , frontman dei The Kolors in gara a Sanremo , sta letteralmente invadendo la rete. Un’innocua foto sorridente pubblicata su Instagram dal cantante campano ha inspiegabilmente ... (open.online)

Nei primi giorni del Festival di Sanremo i social network si sono riempiti di foto di Stash , il cantante dei The Kolors . Un'ondata di meme che è partita da un singolo scatto.Continua a leggere (fanpage)

Giulia Belmonte è la fidanzata di Stash dei The Kolors , è nata nel 1995 ed è originaria dell’Abruzzo. A differenza del cantante, non appartiene al mondo della musica o dello spettacolo ma si è ... (metropolitanmagazine)

Stash: «Il successo è il riassunto di tanti fallimenti. Mia moglie Giulia mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro» - «È un momento glorioso». Inizia così l'intervista di Stash a "Verissimo". Ospite di Silvia Toffanin, il cantante dei The Kolors ha parlato del successo di "Un ragazzo una ragazza" e della sua vita ...ilmattino

Stash & The Kolors in "Un ragazzo una ragazza" - Stash & The Kolors si esibiscono sulle note della hit con cui hanno gareggiato al Festival di Sanremo, Un ragazzo una ragazza.libero

Chi è la moglie di Bulent Polat, Duygu e quanti figli hanno - Bülent Polat, l’attore turco noto per il suo ruolo di Gaffur nella serie Terra amara, ha condiviso nel corso di un’intervista a Verissimo alcuni dettagli preziosi riguardanti la sua famiglia. Chi è la ...tag24