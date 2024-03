Spranghe e lanci di bottiglie fuori dal Ferrario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa fra i 17 e i 29 anni. Anche l’Alto Milanese non è esente dalla piaga del tifo violento, che trasforma partite di calcio in scontri da guerriglia urbana con centinaia di agenti di polizia e carabinieri mobilitati. L’ultimo episodio risale a ottobre, a margine di una partita di terza categoria fra il Sant’Ilario Milanese e il San Lorenzo, nei pressi del campo sportivo “Libero“ di Parabiago. Negli scontri quattro persone avevano riportato lesioni personali. Un tifoso del Sant’Ilario fu colpito al capo da una spranga metallica e finì ricoverato in prognosi riservata. Sul posto tre ambulanze e un’automedica. Una domenica di follia fra scontri,diusate come armi. La decisione del questore di Milano, epilogo dell’indagine ...