Sport in tv oggi domenica 17 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 17 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in17: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gliinvernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, curling femminile e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro. Saranno due le azzurre al via del gigante femminile valido per le finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, ina Saalbach (Austria), alle ore 09.00 (seconda manche alle ore 12.00). Saranno al cancelletto di partenza della prima manche Marta Bassino, con l’1, e Federica Brignone, col 4: nel complesso saranno 24 le atlete al via, con 14 Paesi ...