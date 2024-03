(Di domenica 17 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in17: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gliinvernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, curling femminile e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro. Saranno due le azzurre al via del gigante femminile valido per le finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, ina Saalbach (Austria), alle ore 09.00 (seconda manche alle ore 12.00). Saranno al cancelletto di partenza della prima manche Marta Bassino, con l’1, e Federica Brignone, col 4: nel complesso saranno 24 le atlete al via, con 14 Paesi ...

oggi sabato 16 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport . Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con Jannik Sinner in campo per continuare a sognare in grande. ... (oasport)

oggi sabato 16 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport . Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con Jannik Sinner in campo per continuare a sognare in grande. ... (oasport)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di sabato 16 marzo 2024. Entra nel vivo il weekend, l’ultimo prima della sosta nazionali nel calcio. Spazio dunque alla Serie ... (sportface)

Volley: Igor – Bergamo, una classica oggi purtroppo in tono minore - sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Now) riceve la visita della Volley Bergamo 1991. La sfida fra novaresi e orobiche (nella foto LVF un attacco di Danesi in occasione del match di andata ...lavocedinovara

Sport in tv oggi (domenica 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli Sport invernali con ...oasport

Sabato 23 riapre l’Auriga, dove Sport e spettacolo vanno a braccetto. Il turismo Ecco come è cambiato - Il ristorante-pizzeria Auriga di Rivazzurra è un locale storico, la memoria della Riviera ...altarimini