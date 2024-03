Spezia | il risultato è bugiardo Le Aquile dominano la Reggiana però non riescono a segnare Annullato il gol di Vignali al 90’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Reti inviolate con grande rammarico dello, che torna quartultimo. In un’atmosfera da serie A che da tempo non si vedeva a Reggio Emilia (ogni riferimento al Sassuolo è voluto) va in scena un derby non particolarmente spettacolare, ma agonisticamente di primissimo livello. Rispetto alle previsioni, D’Angelo non schiera Tanco e preferisce Mateju braccetto di destra, con Cassata esterno destro di centrocampo ed Elia sempre a sinistra. Reca, annunciato con le fanfare, non va neanche in panchina. Padroni di casa come previsto, con l’eccezione del rientrante Sampirisi centrale di destra. Laparte caricando a testa bassa, Santoro non si fa impressionare e ammonisce Portanova dopo 40 secondi e Rozzio al 5’. Un minuto dopo lopotrebbe già: break di Cassata in area emiliana, palla a Verde, il ...