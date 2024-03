Spese pazze per 500 miliardi | cosi pagheremo la sbronza dei bonus

(Di domenica 17 marzo 2024) In Italia c'è unacontinua di soldi pubblici e senza volerlo, conto ed effetti del postli paghiamo noi. Leper Superfacciate, taglio del cuneo fiscale, Pnrr, e i fondi per abbassare le bollette messe insieme hanno raggiunto i 500di euro. Una cifra da...

scorciatoie per i Migranti che si professano Lgbt e vittime di persecuzione di genere. Tra le categorie maggiormente protette con formule speciali per l’accoglienza non più soltanto i minori e le ... (secoloditalia)

In arrivo bollette pazze a quasi tutti: cittadini in panico per il conguaglio dei consumi effettuati - Panico tra i cittadini per il conguaglio dei consumi: in arrivo bollette pazze per tutti. Ecco il terrificante scenario L’inverno sta finendo ed è giunta l’ora di fare i conti con le Spese per la luce ...informazione

Arrivano gli aumenti: infermieri pronti a Spese pazze - I rinnovi dei contratti nazionali del pubblico impiego per il 2022-2024, si avvicinano sempre di più (manca una settimana all’inizio dei negoziati) e per quanto riguarda il comparto sanità stavolta ci ...informazione

Koopmeiners Juve, l’unico colpo grosso per l’estate. C’è Soulé nello scambio - Koopmeiners Juve, l’olandese potrà essere l’unico colpo grosso in vista della prossima estate. Soulé all’Atalanta In vista della prossima estate, la Juve non effettuerà troppe Spese pazze, vista la n ...juventusnews24