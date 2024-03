Spavento per Joe Barone | in ospedale per un malore | Atalanta-Fiorentina rinviata

(Di domenica 17 marzo 2024) Una notizia davvero brutta scuote il calcio italiano nel giorno delle gare domenicali della ventinovesima giornata. Il direttore generale della, Joeha avuto un(secondo la Gazzetta dello Sport, si teme un infarto) ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’San Raffaele di Milano. In questo momento la Lega e i club stanno discutendo dell’eventualità di un rinvio di, in programma alle 18:00. Lo staff della, ovviamente sotto choc, spinge per il rinvio. Intorno alle 17 è arrivata anche l’ufficialità:a data da destinarsi. SportFace.

Poco prima di Natale si era raccontata al Corriere della Sera in una intervista rimasta in standby per quello che sarebbe accaduto di lì a pochi giorni. Il 27 dicembre infatti il compagno Vittorio ... (open.online)

Spavento Fiorentina: malore per Barone. Si va verso il rinvio del match con l'Atalanta - Improvvisa e brutta notizia per la Fiorentina. Mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sf ...gazzetta

Palermo, piccoli attori crescono: “Qui per amore di Mario Pupella” - PALERMO- Il boccascena di piazza Europa, in una sera di marzo, è una siepe di memorie, odorosa, come le chiazze di verde non metaforiche che emergono dalle cancellate. In cima alla scalinata del Teatr ...livesicilia

Atalanta-Fiorentina a rischio rinvio, malore per Joe Barone: dg viola portato d'urgenza in ospedale - Atalanta-Fiorentina a rischio rinvio, malore per Joe Barone: dg viola portato d'urgenza in ospedale ...tuttonapoli