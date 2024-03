(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – E' statoa Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in. Lo riferiscono i media statunitensi. L'uomo, un senza fissa dimora, ha fatto irruzione con un fucile d'assalto in una casa a Levittown intorno alle 9 ora locale ed ha ucciso una 25enne, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nasce Fair, la nuova fondazione per il gioco responsabile Si vaccina 217 volte contro il Covid: “Nessun effetto avverso” Post su Balzerani, fonti Mur: parole Di Cesare pericolose e inconciliabili con insegnamento Dopo caso Sangiovanni e Mr Rain, Piotta: “Non fermatevi, usate la musica come cura” Pisa, a fuoco appartamento nella notte: morte 2 donne Merck, comprovata resilienza nell’anno di ...

Tra le vittime del 26enne anche la madre dei suoi due figli E' stato Arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania . ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – E' stato Arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania . Lo riferiscono i media statunitensi. L'uomo, un ... (periodicodaily)

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – E' stato Arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania . Lo riferiscono ... (dayitalianews)

Sparatoria in Pennsylvania: 3 morti. Arrestato il killer - E' stato arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania ... Dopo la prima Sparatoria sarebbe fuggito a bordo di un ...adnkronos

Usa: ammazza ex, matrigna e sorella e si barrica in casa - Ha aperto il fuoco, con un fucile d’assalto secondo la polizia, lasciando a terra tre cadaveri. È il bilancio della Sparatoria avvenuta ieri mattina a Levittown, nella contea di Bucks, non lontano da ...ilfattoquotidiano

Sospettato di Sparatoria nella periferia di Filadelfia trattenuto in casa nel New Jersey con garanti della cauzione: polizia - La polizia ha detto che il sospettato ha ucciso diversi membri della famiglia prima di fuggire.16 marzo 2024, 14:41 ET• Ho letto per 6 minutiUn sospetto ...iltarlopress