Sparatoria in Pennsylvania | 3 morti Arrestato il killer

Philadelphia, 26enne uccide 3 persone. Poi ruba un'auto e si barrica in casa - Andre Gordon, 26 anni, ha aperto il fuoco con un fucile AR-15 sulla sorella (13 anni), la matrigna e sulla madre dei suoi figli (25 anni). A quel punto si è dato alla fuga verso il New Jersey, dove si ...tg24.sky