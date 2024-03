(Di domenica 17 marzo 2024) Secondo l'ultimoo Dire-Tecnè, Fdi èin testa nelle preferenze degli italiani, ma risulta in calo: è ora al 27,6%.

Fratelli d'Italia non è mai sceso così in basso nei consensi da quando è partito il governo Meloni , anche se resta il primo partito con distacco. Intanto il Pd cresce , mentre cala il Movimento 5 ... (fanpage)

Il campo largo è antistorico e non trova un leader - Il campo largo ha un problema, più di tutto, che non è solo formale ma anche sostanziale: è antistorico. Nell’era della ...iltempo

Basilicata, Follini: "Non è altro Ohio, voto locale non indica destino Paese" - "E’ il territorio il punto debole della nostra costruzione politica. Infatti i luoghi vengono evocati come simboli di vittorie che si festeggiano altrove e di sconfitte che magari invece vengono fatte ...adnkronos

Sondaggi politici, Fdi ancora in discesa, ma resta il primo partito. Cala la fiducia nel governo - È quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 14 e 15 marzo 2024. Il partito di Giorgia Meloni è quindi ancora saldamente al primo posto in classifica, con il 27,6% ...fanpage