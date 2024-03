Smog | assegno unico | spiagge | rifiuti | l’Italia nel mirino dell’Ue per 71 motivi E le infrazioni ci sono già costate quasi 900 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) Una nuova procedura d’infrazione e un deferimento alla Corte di giustizia dell’Unionepea. Questa settimana Bruxelles è tornata a bacchettaresu due questioni irrisolte da anni: le acque di scarico e gli standard sulla qualità dell’aria. Nel pacchetto di procedure d’infrazione di marzo, l’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen ha deciso di deferire il governo italiano alla Corte Ue per non aver rispettato alcuni obblighi di raccolta e trattamento degli scarichi idrici previsti dalla direttivapea. Allo stesso tempo, la Commissione Ue ha aperto una nuova procedura d’infrazione per lo sforamento dei limiti giornalieri di concentrazione dell’inquinamento atmosferico. Una questione di cui si è tornati a parlare molto nelle scorse settimane con l’ennesima allertache ha interessato la Pianura ...