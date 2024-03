Siti orfani | Regione ci mette i soldi Si bonificano le aree contaminate

(Di domenica 17 marzo 2024) Fondi extra dallaper la bonifica dell’area dell’ex Lombarda Petroli. Il Pirellone ha stanziato 14 milioni per le bonifiche dei 18in Lombardia, cioè quellepotenzialmentedove non è individuabile il responsabile. Fondi che si aggiungono ai 51 milioni stanziati dal governo attraverso il Piano nazionale ripresa e resilienza. In Brianza iche riceveranno i contributi regionali sono - oltre alla ex raffineria di Villasanta - la Fratelli Re di Schiantarelli e l’area Diefenbach a Monza, l’area ex Relub a Bovisio Masciago e leex Snia a Cesano Maderno. "Questa integrazione di risorse regionali – commenta il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta – è un’ottima notizia. Su questi ...

Sud chiama Nord imbarca gli ‘orfani’ di Paragone, mentre rimane il nodo Alemanno - Dopo l’alleanza con il Partito popolare per il Nord, fondato dall’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, Sud chiama Nord passa al secondo step, annunciando a Roma in conferenza stampa l’intesa ...gazzettajonica

Russia domani al voto, Dunaev (Meduza): "Occidente non riconosca risultato" - Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'analista di Meduza - sito indipendente con sede in Lettonia - e collaboratore di Carnegie Politika, Alexander Dunaev, secondo cui in questa situazione ...adnkronos

Fondi per le bonifiche dei "Siti orfani". Corbetta "Risorse importanti per difesa territorio e riqualificazioni" - Fondi per le bonifiche dei "Siti orfani". Corbetta "Risorse importanti per difesa territorio e riqualificazioni" “Questa integrazione di risorse regionali è un’ottima notizia che conferma il grande ...primamonza