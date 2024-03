Siti orfani | Regione ci mette i soldi Sbloccate le bonifiche in Brianza

(Di domenica 17 marzo 2024) Fondi extra dallaper la bonifica dell’area dell’ex Lombarda Petroli. Il Pirellone ha stanziato 14 milioni per ledei 18in Lombardia, cioè quelle aree potenzialmente contaminate dove non è individuabile il responsabile. Fondi che si aggiungono ai 51 milioni stanziati dal governo attraverso il Piano nazionale ripresa e resilienza. Inche riceveranno i contributi regionali sono - oltre alla ex raffineria di Villasanta - la Fratelli Re di Schiantarelli e l’area Diefenbach a Monza, l’area ex Relub a Bovisio Masciago e le aree ex Snia a Cesano Maderno. "Questa integrazione di risorse regionali – commenta il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta – è un’ottima notizia. Su questiè difficile se ...

