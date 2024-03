Sinner l' ultimo dei gentleman | regge ombrello alla raccattapalle

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Bel gesto di Jannikdurante la sospensione per la pioggia della semifinale contro Carlos Alcaraz a Indian Wells. Due ragazze che facevano lehanno raggiunto i due giocatori per proteggerli con l'mentre si accomodavano alle rispettive postazioni. Ma mentre lo spagnolo si è seduto e ha lasciato in piedi la ragazza a tenere l', l'altoatesino lo ha invece preso lui, ha fatto accomodare la giovane al suo fianco e ci ha scambiato qualche parola. "Ho fatto laper diversi grandi tennisti, ma sono contentissima di farlo per te", ha detto lei, visibilmente emozionata. Anche un telecronista americano ha sottolineato il gesto commentando: "Chi l'ha detto che la cavalleria è morta?"....