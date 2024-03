Sinner lotta ma si arrende ad Alcaraz 

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Carlos Alcaraz ha battuto Janniknella semifinale di Indian Wells.interrompendo così la sua serie positiva di vittorie da inizio anno. Lo spagnolo dopo aver ceduto il primo set 6-1, ha dominato nel secondo set 6-3 e nel terzo 6-2. La striscia di successi consecutivi dell'azzurro si ferma a 16 vittorie da inizio anno, 19 dal trionfo in Coppa Davis.fallisce il suo tentativo di sorpassare Alcaraz e conquistare il secondo posto nella classifica Atp dietro Novak Djokovic. Lo spagnolo accede alla finale del Masters 1000 californiano dove difenderà il titolo conquistato l'anno scorso dall'assalto di Daniil Medvedev, vittorioso su Tommy Paul, sempre in tre set, con il punteggio di 1-6, 7-6 (7/3), 6-2. La vittoria, solida e convincente, di Alcaraz è arrivata dopo una considerevole interruzione per pioggia ...

