(Di domenica 17 marzo 2024) LoCarlosha sconfitto in tre set Janniknella semidel torneo Masters 1000 di, in California. L’azzurro ha vinto il primo set 6-1 per poire il secondo set 6-3 e il terzo set 6-2. Con questo risultato è fallito il tentativo didi salire al numero 2 del ranking mondiale, attualmente occupato proprio da. Si ferma così a 19 il filotto...

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – ?Cosa ho detto a Sinner? Gli ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo . Per come si è mostrato credo che sia destinato a ... (calcioweb.eu)

Sinner, finisce la serie di vittorie: Alcaraz torna in finale a Indian Wells - Anche Jannik Sinner è umano. E come tutte le cose umane, anche la sua serie di vittorie ha avuto un inizio e una fine. E' terminata a un set ...sport.tiscali

Sinner è umano, cede ad Alcaraz in tre set dopo una partenza sprint, a Indian Wells finale tra lo spagnolo e Medvedev - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set Jannik Sinner nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. L’azzurro ha vinto il primo set 6-1 per poi cedere il secondo ...gazzettadelsud

Jannik Sinner campione anche di galanteria - Jannik Sinner continua a mietere consensi e si dimostra campione anche di galanteria. Non è passato inosservato il gesto del fuoriclasse altoatesino subito dopo la sospensione per pioggia del match ...sportal