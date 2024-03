Sinner battuto in semifinale Indian Wells | Alcaraz ferma la corsa di Jannik

(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che vince 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05' e frena la corsa dell'azzurro. Sinner perde il ... (periodicodaily)

Atp Indian Wells - Carlos Alcaraz torna a battere Jannik Sinner e vola in finale - Vittoria dal sapore speciale per Carlos Alcaraz a Indian Wells. Era da un anno esatto che lo spagnolo non batteva Jannik Sinner e, questa volta, si tratta di un successo diverso dagli altri per tanti ...tennisworlditalia

ATP Indian Wells: Alcaraz respinge l’assalto di Sinner - Gran primo set di Jannik, altrettanto grande la reazione di Carlos nel secondo. Poi un fastidio alla gamba sinistra, e un ruzzolone sul cemento costano all'azzurro break e partita ...ubitennis