Sinner battuto da Alcaraz nella semifinale di Indian Wells | «Sono stato prevedibile Dopo quella botta al gomito ho sentito dolore Miami? Sono fiducioso»

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikda Carlos: in palio c'erano il posto in finale e il ranking di n. 2classifica Atp. Il campione italianola pioggia domina il primo set, poi cresce lo spagnolo, che resta numero 2 e difenderà il titolo

Sinner, quanto ha guadagnato ad Indian Wells: le cifre - Si ferma in semifinale l'avventura di Jannik Sinner ad Indian Wells. L'altoatesino è stato battuto da Carlos Alcaraz, perdendo anche la possibilità di diventare subito il numero 2 del ranking. Sinner ...corrieredellosport

ATP Miami, quando il sorteggio Data, orari, italiani in tabellone, possibili avversari di Sinner - Il sorteggio del Masters 1000 di Miami andrà in scena lunedì 18 marzo (ore 18.00 italiane). Si definirà così il tabellone del prestigioso torneo sul cemento statunitense, pronto a ospitare il secondo ...oasport

Sinner tiene l'ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia: il gesto che fa vergognare Alcaraz (che invece si fa coprire) - La finale di Indian Wells 2024 non è andata per il meglio per Jannik Sinner che si è arreso a Carlos Alcaraz in tre set. Nel corso del ...ilgazzettino