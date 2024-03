Sinner battuto da Alcaraz in rimonta nella semifinale di Indian Wells | 6-1; 3-6; 2-6

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikgioca ladel Masters 1000 dicontro lo spagnolo Carlos. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2classifica Atp

AGI - Jannik Sinner va ai quarti di finale nel torneo degli Atp di Indian Wells . Il tennista italiano ha battuto l'americano Ben Shelton in due set con il punteggio di 7-6 e 6-1. Non è stata ... (agi)

AGI - Jannik Sinner alle 19 ora italiana torna in campo a Indian Wells per giocarsi il quarto di finale contro il 22enne ceco Jiri Lehecka , numero 26 del mondo capace di battere il numero 5 Andrej ... (agi)

ATP Indian Wells, Alcaraz spezza la striscia di un Sinner insolitamente falloso e resta n.2 del mondo - Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nel torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis: l'ultimo atto dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California, vedrà protagonista lo spagnolo Carlos A ...oasport

Indian Wells, Alcaraz spezza l'incantesimo Sinner e resta numero 2 del mondo - Lo spagnolo conquista la finale del BNP Paribas Open vincendo un ennesimo confronto epico: cade l'imbattibilità stagionale del numero 1 d'Italia ...tennisitaliano

Tennis: Indian Wells, Sinner ko, Alcaraz vola in finale - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set Jannik Sinner nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. L'azzurro ha vinto il primo set 6-1 per poi cedere il secondo ...napolimagazine